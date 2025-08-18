الإثنين 2025-08-18 01:08 م
 

موقع والا: عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة

غزة
 
الإثنين، 18-08-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر عسكرية مطلعة، أن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في عملية محاصرة مدينة غزة.اضافة اعلان


ووفقًا للمصادر، فإن عملية احتلال المدينة ستكون واسعة، وتشكل خطرًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي.

وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يُصبح الجيش مسؤولًا عن توزيع المساعدات في حال تم احتلال مدينة غزة.
 
 
