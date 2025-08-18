موقع والا: عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة

11:29 ص

الوكيل الإخباري- نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر عسكرية مطلعة، أن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في عملية محاصرة مدينة غزة. اضافة اعلان





ووفقًا للمصادر، فإن عملية احتلال المدينة ستكون واسعة، وتشكل خطرًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي.



وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يُصبح الجيش مسؤولًا عن توزيع المساعدات في حال تم احتلال مدينة غزة.