الأربعاء 2025-11-26 11:19 ص
 

غوتيريش: الشعب الفلسطيني يحق له العيش بكرامة وتقرير مصيره

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
 
الأربعاء، 26-11-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الشعب الفلسطيني لديه الحق في كرامة وعدالة وتقرير مصيره كباقي شعوب العالم.اضافة اعلان


وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة ألقاها في الاجتماع الخاص للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،

إن إقامة الدولة حقٌّ للفلسطينيين: "أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية - كما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة - ولإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين".

وأشار إلى ما تعرض له قطاع غزة خلال العامين الماضيين بعد العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد أكثر من 70 ألف مواطن وإصابة مئات الآلاف وتدمير شبه كامل في البنية التحتية، وانتشار الجوع والمرض والصدمات النفسية على نطاق واسع.

وأضاف غوتيريش: "كما عانى السكان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من صعوبات لا توصف وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، وعمليات الإخلاء، والهدم".

وقال: "يُعطي اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في أكتوبر/تشرين الأول بصيص أمل. ويُعدّ اعتماد مجلس الأمن للقرار بشأن غزة خطوةً مهمةً في ترسيخه، وأنا أقدر جهود الوسطاء - وخاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة - وأحث جميع الأطراف على الالتزام بها بالكامل، والتحرك بسرعة نحو المرحلة التالية، ومن الضروري أن نترجم هذا الزخم الدبلوماسي إلى تقدم ملموس وعاجل على الأرض".

وتابع غوتيريش: "يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع. التزامات إسرائيل واضحة، كما حددتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير، وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى تحقيق هدف النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة وهو جمع 4 مليارات دولار".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام في عمّان

أخبار محلية انطلاق أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام في عمّان

وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، محمد المومني

أخبار محلية المومني: مواجهة التضليل والذكاء الاصطناعي غير المنضبط مسؤولية جماعية

تعبيرية

أخبار الشركات لأول مرة في الأردن Cozmo.jo و Visa تطلقان خدمة Visa Click to Pay لتجربة دفع إلكترونية أسرع وأكثر أماناً

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

الوكيل الإخباري- استخدمت الأجهزة الأمنية في مداهمة الرمثا (روبوت) على شكل كلب، أو ما يعرف بـ (الكلب الروبوتي)، المجهزة بأجهزة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفيما يلي معلومات عن هذه الكلاب الروبوتية: م

أخبار محلية ما هي الكلاب الروبوتية التي استخدمت بمداهمة الرمثا؟

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، بمقدار 10 قروش لغرام الذهب من عيار 21 .

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

محطة محروقات في عمّان

اقتصاد محلي انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8 % في 9 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة