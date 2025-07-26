25 شهيدا في غزة منذ فجر السبت في غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 6 أشخاص بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن عددا من المصابين من منتظري المساعدات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، عقب تعرضهم للرصاص بشكل مباشر في منطقة الواحة.
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