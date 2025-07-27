إطلاق مشروع "المرأة في الأحزاب: نحو قيادة فاعلة" في جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- انطلقت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات مشروع "المرأة في الأحزاب: نحو قيادة فاعلة"، الذي ينظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، بالتعاون مع مركز نحن للتنمية المستدامة ومؤسسة "كونراد أديناور – مكتب الأردن".

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وأكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، في كلمته مندوبا عن وزير الشؤون السياسية، أهمية جهود مؤسسات المجتمع المدني والجامعات في دعم مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة، بالعملية السياسية، لافتا إلى ضرورة التأكيد على الأحزاب السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة لها، وجعلها شريكا أساسيا وأصيلا في عملية صنع القرار، وفق تطلعات الدولة.



وقال إن المتتبع لحركة التطور السياسي الأردني يلاحظ وجود اهتمام حقيقي بتمكين المرأة سياسيا، من خلال التطورات التشريعية، مستعرضا العديد من المؤشرات التي تؤكد أن المرأة تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز مكانتها في العملية السياسية، لا سيما وأن نسبة مشاركة المرأة بالأحزاب الأردنية وصلت إلى 44 بالمئة.



بدوره، أكد رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، أن هذا المشروع يجسد إيمان الجامعة بدور المرأة كشريك فاعل في صناعة مستقبل واعد، لافتا إلى سعي الجامعة، من خلال هذا المشروع، إلى تمكين المرأة في العمل الحزبي، كخطوة استراتيجية نحو بناء حياة سياسية تعلي من صوت المشاركة الفاعلة لمختلف فئات المجتمع.



وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة لتوعية جيل الشباب بأهمية الاندماج في مختلف قضايا المجتمع والانخراط في العملية السياسية، وأهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث تسعى الجامعة إلى توظيف قدراتها لبناء برامج مشتركة مع شركاء فاعلين في المجتمع، ضمن الرؤى الملكية السامية، والهوية الوطنية الأردنية المنفردة بخصائصها وسماتها الاجتماعية والفكرية والسياسية.



من جهته، أشار مدير عام مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة، عامر أبو دلو، إلى أن المشروع يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز حدود التمكين التقليدي، ليسهم في إعادة تشكيل واقع المشاركة السياسية للمرأة، لافتا إلى أن الشراكة مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة تشكل تحالفا وطنيا يسعى لاستحداث مسارات سياسية تبرز قيادات نسائية فاعلة في مختلف القطاعات.



وتضمن حفل إطلاق المشروع، عقد جلسة حوارية بعنوان: "4 أعوام على انطلاق اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: أين تقف المرأة الأردنية في المشهد السياسي؟"، شارك فيها كل من: النائب هالة الجراح، والخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة، ومديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الدكتورة بتول المحيسن، وأدارها نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر.