40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة ظهر اليوم الجمعة، في باحات المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألفا أدوا الجمعة في الأقصى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى، بالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.


ونصبت القوات الحواجز الحديدية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد.


