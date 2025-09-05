69 شهيدا و422 مصابا بغزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 422 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان