الجمعة 2025-09-05 05:22 م
 

69 شهيدا و422 مصابا بغزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 05-09-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 422 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 64 ألفا و300 شهيد و162 ألفا و5 جرحى، بينهم آلاف الأطفال والنساء، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

 
 
