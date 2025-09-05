سوريا .. انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين

وذكرت مصادر أهلية لصحيفة "الوطن" السورية أن سيارة بيك أب انفجرت داخل محل لتصليح السيارات في حي المشهد بحلب وأنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.
كما تداولت وسائل إعلام سورية أنباء تفيد بأن السيارة كانت تحمل ذخائر، أثناء قيام حداد بعمليات لحام لها، مما تسبب بانفجارها.
وأكدت مصادر أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية في المنطقة المجاورة، والجهات المختصة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث.
روسيا اليوم
