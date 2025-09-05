سوريا .. انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين

الجمعة 2025-09-05 10:42 م
 

الجمعة، 05-09-2025 08:43 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام سورية بانفجار سيارة في حي المشهد بمدينة حلب، وسط أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات، واستبعاد أي شبهة جنائية.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أهلية لصحيفة "الوطن" السورية أن سيارة بيك أب انفجرت داخل محل لتصليح السيارات في حي المشهد بحلب وأنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.

كما تداولت وسائل إعلام سورية أنباء تفيد بأن السيارة كانت تحمل ذخائر، أثناء قيام حداد بعمليات لحام لها، مما تسبب بانفجارها.

وأكدت مصادر أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية في المنطقة المجاورة، والجهات المختصة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث.

روسيا اليوم
 
 
