بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها للإجراءات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة المتواصلة التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الفلسطينيين بالقوة، من خلال استخدام الحصار والتجويع سلاحين لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من أرضهم، وجزءًا من سياسات إسرائيل الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وإمعانًا في انتهاكات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدّد المجالي التأكيد على رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتباره جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكانياتها، مؤكّدًا دعم الأردن لموقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. اتهام برلماني شهير في قضية احتيال كبرى
-
حجازين يرعى افتتاح مهرجان "سواسدي عمّان: جوهر تايلاند" في سوق جارا
-
البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب دلاغة في لواء البترا
-
إعلان هام لجميع معلمي صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم
-
الأردنيون أمام زيادة جديدة في أسعار القهوة بنسبة 10-15%
-
عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر
-
"مركز البحوث الزراعية" و"جابكو" يبحثان التعاون في مجالات إجراء البحوث
-
عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي