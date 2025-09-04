الخميس 2025-09-04 12:15 م
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الخميس، 04-09-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الذهب، الخميس، وسط عمليات جني أرباح، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتطلّع فيه المستثمرون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأميركية تصدر هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3530.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجّل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 3578.50 دولارًا، الأربعاء.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 1.3% إلى 3590 دولارًا.

وقال برايان لان من شركة "جولد سيلفر سنترال": "شهدنا بعض عمليات جني الأرباح، لكن الذهب لا يزال في سوق صاعدة في الوقت الراهن. وستعزز توقعات خفض أسعار الفائدة، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، من الطلب على الملاذ الآمن".

وأضاف: "لن نتفاجأ حتى لو ارتفعت أسعار الذهب إلى 3800 دولار أو حتى أعلى من ذلك في الأجل القريب".

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب في سوق العمل، انخفضت أكثر من المتوقع إلى 7.181 مليون وظيفة في تموز.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن المخاوف المتعلقة بسوق العمل لا تزال تعزز اعتقادهم بأن خفض أسعار الفائدة بات قريبًا. وقال عضو مجلس المحافظين، كريستوفر والر، إنه يعتقد أن البنك المركزي يتعين عليه خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME، يرى المتعاملون حاليًا فرصة بنسبة 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، الذي يستمر يومين وينتهي في 17 من الشهر الحالي، وذلك ارتفاعًا من 92% قبل صدور البيانات.
 
 
