شهيد برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة قولها، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها، باستشهاد المواطن أحمد عبد الفتاح شحادة (57 عاما) من بلدة عوريف بمحافظة نابلس، برصاص الاحتلال قرب حاجز المربعة.
