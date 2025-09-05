شهيد برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس

08:36 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، قرب حاجز المربعة العسكري جنوب غرب نابلس. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة قولها، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها، باستشهاد المواطن أحمد عبد الفتاح شحادة (57 عاما) من بلدة عوريف بمحافظة نابلس، برصاص الاحتلال قرب حاجز المربعة.

