الجمعة 2025-09-05 05:21 م
 

الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، برجا سكنيا غرب مدينة غزة .

وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال شنت غارتين على برج مشتهى غرب مدينة غزة المكون من ثلاثة عشر طابقا، ما أدى إلى انهياره بالكامل.

 
 
