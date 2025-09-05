عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وفرضت قوات الاحتلال حصارًا عند مداخل مدينة القدس وحول البلدة القديمة والأقصى، من خلال نصب مئات الحواجز الحديدية قبيل صلاة الجمعة.
وأوقفت القوات الاحتلال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى، وخاصة الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وشدّ الرحال للمسجد الأقصى لكسر الحصار
-
69 شهيدا و422 مصابا بغزة خلال 24 ساعة
-
الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة
-
"اليونيسف": حياة الطفولة مهددة بالموت مع استعداد إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة
-
كاتس يعلن فتح "بوابات الجحيم" في غزة
-
19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة
-
وول ستريت جورنال: وزراء ومسؤولون إسرائيليون قلقون من احتلال غزة
-
البرلمان العربي يثمن إعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية