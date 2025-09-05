الجمعة 2025-09-05 05:21 م
 

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-  أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم حصار قوات الاحتلال المدينة والبلدة القديمة والمسجد بالحواجز الحديدية من جميع الجهات.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.


وفرضت قوات الاحتلال حصارًا عند مداخل مدينة القدس وحول البلدة القديمة والأقصى، من خلال نصب مئات الحواجز الحديدية قبيل صلاة الجمعة.


وأوقفت القوات الاحتلال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى، وخاصة الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.

 
 
