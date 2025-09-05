البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب دلاغة في لواء البترا

07:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744972 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة مجلس محافظة معان عن استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب دلاغة في لواء البترا، بعد أن واجه المشروع عوائق حالت دون المباشرة به مطلع العام الجاري. اضافة اعلان





وقالت رئيسة لجنة مجلس المحافظة، عايدة آل خطاب، إن المجلس خصص مبلغ 20 ألف دينار من موازنته لعام 2025 لتنفيذ المشروع، إلا أن عدم جاهزية قطعة الأرض المخصصة، إلى جانب عدم كفاية المبلغ المخصص، حالا دون التنفيذ في حينه.



وأضافت أن جهود اللجنة المؤقتة، إلى جانب المساعي السابقة لأعضاء المجلس السابق عن لواء البترا، أسهمت في حل الإشكاليات المتعلقة بالأرض، مما أتاح التهيئة اللازمة للمضي قدماً في التنفيذ.



وبيّنت آل خطاب أن اللجنة حرصت على إنجاز المشروع من خلال إجراء مناقلات مالية من مشاريع متعثرة أخرى لتأمين الكلفة النهائية، والتي تجاوزت 110 آلاف دينار وفق الدراسات التي أجرتها وزارة الشباب، مؤكدةً أن المشروع يمثل أهمية كبيرة لأبناء المنطقة من خلال توفير بيئة آمنة ومناسبة للشباب لممارسة نشاطاتهم الرياضية.



ولفتت إلى أن وزارة الشباب أبرمت اتفاقية مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لتولي عملية التنفيذ، على أن يُمول المشروع بالكامل من موازنة محافظة معان لعام 2025، دون أن تتحمل سلطة الإقليم أية تكاليف مالية.



وأكدت آل خطاب حرص مجلس محافظة معان على متابعة تنفيذ المشروع بما يضمن إنجازه وفق المعايير المطلوبة، وبما يسهم في خدمة شباب المنطقة وتنمية القطاع الرياضي في لواء البترا.

