الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

11:50 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، إن المرصد سجل هزة أرضية ضربت منطقة حدودية بين العراق وسوريا صباح اليوم الخميس. اضافة اعلان





وأكد سويدان أن الهزة وقعت داخل الاراضي العراقية وعلى بعد 50 كلم تقريبا شرق دير الزور، عند الساعة 5:30 صباحا بتوقيت الاردن.



وبين أن قوة الهزة 4.3 درجة على مقياس ريختر.