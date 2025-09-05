الجمعة 2025-09-05 05:21 م
 

"اليونيسف": حياة الطفولة مهددة بالموت مع استعداد إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، من أن "الطفولة لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة في مدينة غزة، مع استعداد إسرائيل للسيطرة على المدينة".

اضافة اعلان


وأكدت المتحدثة باسم "اليونيسف"، تيس إنغرام، في بيان لها نقلته وكالة سبوتنيك، أن "العالم يطلق ناقوس الخطر بشأن ما يمكن أن يجلبه الهجوم العسكري المكثف في مدينة غزة، كارثة لما يقرب من مليون شخص ما زالوا هناك".


وقالت إنغرام، بشأن الوضع الذي واجهته في قطاع غزة: "هذا الشيء الذي لا يمكن تصوره ليس وشيكًا، بل هو موجود بالفعل، التصعيد جار".


وأضافت المتحدثة الأممية: "سوء التغذية والمجاعة تضعف أجساد الأطفال، بينما يحرمهم النزوح من المأوى والرعاية، والقصف يهدد كل حركة لهم. هذا هو شكل المجاعة في منطقة حرب وكان في كل مكان نظرت إليه في مدينة غزة".


واستطردت، أن "الوضع في غزة ليس عرضيًا، إنه نتيجة مباشرة للخيارات التي حولت مدينة غزة، بل والقطاع بأكمله، إلى مكان تتعرض فيه حياة الناس للهجوم، من كل الزوايا، كل يوم".


يشار إلى أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب قطاع غزة الذي يعاني سكانه من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمسنين والمرضى وذوي الإعاقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ماسك الغائب الأبرز عن قمة ترامب "التكنولوجية"

تكنولوجيا ماسك الغائب الأبرز عن قمة ترامب "التكنولوجية"

روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

عربي ودولي روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

مباحثات مصرية قبرصية وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة

عربي ودولي مباحثات مصرية قبرصية وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة

بوتين: روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يعقد مع أوكرانيا

عربي ودولي بوتين: روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يعقد مع أوكرانيا

ل

فلسطين مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وشدّ الرحال للمسجد الأقصى لكسر الحصار

ت

عربي ودولي "الشباب" تتبنى هجوما على قاعدة أمريكية في الصومال

ا

عربي ودولي ترامب: أمريكا خسرت روسيا والهند لصالح الصين

ا

فلسطين 69 شهيدا و422 مصابا بغزة خلال 24 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة