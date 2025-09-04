الخميس 2025-09-04 12:15 م
 

البلقاء التطبيقية تنعى أحد طلبتها

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الخميس، 04-09-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-  ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد كلية معان الجامعية الاستاذ الدكتور سطام زهير الخطيب  وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الطالب تيسير مأمون ابراهيم الرواد ( تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية ) .

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 
يلل

