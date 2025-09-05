تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.