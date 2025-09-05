تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين المقبل

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة غداً الجمعة
-
الأرصاد: درجات حرارة قياسية في المملكة بلغت 49.6 مئوية خلال آب الماضي
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
الأرصاد: أجواء معتدلة حتى السبت وحارة في الأغوار والعقبة
-
الأرصاد الجوية تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء
-
طقس الثلاثاء .. أجواء معتدلة بمعظم مناطق المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين