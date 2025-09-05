إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 81.80 و64.20 و48.50 دينار على التوالي.
