الجمعة 2025-09-05 05:21 م
 

إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة، 71.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 69.30 دينار لجهة الشراء.

اضافة اعلان


كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 81.80 و64.20 و48.50 دينار على التوالي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ماسك الغائب الأبرز عن قمة ترامب "التكنولوجية"

تكنولوجيا ماسك الغائب الأبرز عن قمة ترامب "التكنولوجية"

روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

عربي ودولي روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

مباحثات مصرية قبرصية وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة

عربي ودولي مباحثات مصرية قبرصية وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة

بوتين: روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يعقد مع أوكرانيا

عربي ودولي بوتين: روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يعقد مع أوكرانيا

ل

فلسطين مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وشدّ الرحال للمسجد الأقصى لكسر الحصار

ت

عربي ودولي "الشباب" تتبنى هجوما على قاعدة أمريكية في الصومال

ا

عربي ودولي ترامب: أمريكا خسرت روسيا والهند لصالح الصين

ا

فلسطين 69 شهيدا و422 مصابا بغزة خلال 24 ساعة



 
 



الأكثر مشاهدة