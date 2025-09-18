الخميس 2025-09-18 01:52 ص
 

الولايات المتحدة.. إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك

الخميس، 18-09-2025 12:16 ص

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية أمريكية عن إصابة عدد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا إثر حادثة إطلاق نار.

وجرى نقل ضابطين على الأقل لتلقي العلاج الطبي، في حين تتواجد السلطات الأمنية في مكان الحادث للتحقيق في ملابساته.

وتقول السلطات إن الحادث وقع بالقرب من طريق "هار 1879" في بلدة كودوروس الشمالية.

كما يتم حث السكان على تجنب مكان الحادث، حيث تنتشر العديد من وحدات الطوارئ.


RT

 
 
