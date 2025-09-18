الولايات المتحدة.. إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك

وجرى نقل ضابطين على الأقل لتلقي العلاج الطبي، في حين تتواجد السلطات الأمنية في مكان الحادث للتحقيق في ملابساته.
وتقول السلطات إن الحادث وقع بالقرب من طريق "هار 1879" في بلدة كودوروس الشمالية.
كما يتم حث السكان على تجنب مكان الحادث، حيث تنتشر العديد من وحدات الطوارئ.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة والتطبيع ليس على الطاولة
-
تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بسرطان الجلد
-
وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي
-
ترامب يصل المملكة المتحدة في زيارة دولة ثانية تاريخية
-
صراع النيل يتصاعد .. مصر ترد على اتهامات إثيوبيا
-
المفوضية الأوروبية: سنعتمد إجراءات في حق إسرائيل
-
ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار
-
إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس