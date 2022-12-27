أمين عام التربية: لن نُغرم أي طالب أعاد كتابه المدرسي مهما كانت حالته

الوكيل الاخباري - خاص

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن التربية لن تُغرم أي طالب ثمن الكتاب المدرسي في حال أعاد الكتاب مهما كانت حالته، وأن الطالب سيدفع ثمن الكتاب المدرسي في حال عدم تسليمه فقط.



وشدد العجارمة اليوم الثلاثاء عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن الهدف من قرار استرداد الكتب المدرسية من الطلبة ليس مادياً فقط، إنما لإتاحة الفرصة لإستفادة طلبة آخرين من نفس الكتاب و تنشئة الطالب على المحافظة على الكتب والبيئة .



وكان وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عمم على مديريات التربية والتعليم، ومديري المدارس بالعمل على استرداد كتب الطالب المعتمدة للصفوف (4 -10) الأساسي ما عدا كتب التمارين .

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وأكد التعميم أن يتم ذلك قبل بدء الامتحان النهائي لكل مادة اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي والذي سينتهي بعد غد الخميس .

