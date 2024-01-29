الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة اليوم وإندفاع لمنخفض قبرصي جديد غداً

الوكيل الإخباري - رصد

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن الكتلة الباردة التي تؤثر على المملكة ستدفع لتدني درجات الحرارة بحيث تكون أقل من معدلاتها بدرجتين مع أجواء باردة وهطول مطري غزير بين الحين والآخر".

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وأضاف آل خطاب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن ما بعد منتصف الليلة ستشتد الهطولات المطرية في الشمال والوسط متوقعا أن تشهد القمم الجبلية الجنوبية زخات ثلجية خفيفة وبشكل متقطع وغير مؤثر.



وأشار إلى أن صباح غداً الثلاثاء ستشهد المملكة منخفض قادم من قبرص يؤثر على درجات الحرارة لتصبح أكثر برودة مع هطول أمطار غزيرة في مناطق الشمال والوسط.



وأوضح أن ساعات ليل الغد ستعبر جبهة هوائية باردة مصاحبة لرياح قوية مثير للغبار وهطول مطري غزير مع الرعد وتساقط البرد .



وأشار أن محطة السلط سجلت هطولاً مطرياً خلال الـ 21 ساعة الماضية بلغ 12 ملم متر، يليها محطة رصد المناطق الوسطى- حدائق الحسين 10 ملم متر، ورأس منيف 9 ملم متر وإربد 7 ملم متر.