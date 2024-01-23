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الثلاثاء، 23-01-2024 09:32 ص

الأسبوع الأخير من المربعانية سيشهد أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

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الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن المنخفض الذي يؤثر على المملكة منذ صباح اليوم يعتبر منخفض اعتيادي ومتوسط الشدة ويستمر لغاية 24 ساعة.  

وأضاف آل خطاب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة الأيام الماضية كانت غير اعتيادية خلال المربعانية، مؤكداً أن الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء سيكون الطقس بارداً أي طبيعي كمربعانية الشتاء .

وأكد أن المنخفض الحالي مصحوب بكتلة هوائية باردة وهطول مطري متوسط مع انخفاض درجات الحرارة 8 درجات مئوية مقارنة مع أمس لتصل إلى 13 درجة مئوية اليوم الثلاثاء. 

وتوقع أن زخات المطر ستبدأ اليوم في المناطق الشمالية وتمتد خلال النهار على المناطق الوسطى ومع المساء تصل إلى أجزاء من مناطق الجنوبية الغربية، مؤكدا أن المناطق الشرقية لن تشهد أمطار خلال هذا المنخفض.  

ولفت أن مساء الخميس ستتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد سيكون أكثر برودة من الآن مع هطول مطري غزير مصحوب بتساقط حبات البرد يوم الجمعة على أغلب مناطق المملكة.

وأوضح أن الهطول المطري في المناطق الجنوبية الشرقية وصل إلى 150% لغاية الآن والجنوب الغربي وصل إلى 60%. 

وتابع " المناطق الوسطى بلغ الهطول المطري فيها 90% والمناطق الشمالية 140%".

وبشأن الثلوج، نفى آل خطاب تساقط الثلوج يوم الجمعة، قائلاً إنه لغاية اليوم لا يوجد احتمالية لتساقط زخات ثلوج وإنما يوجد فرصة ضعيفة جداً لتساقط زخات ثلجية على قمم جبال الشراه التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر .

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