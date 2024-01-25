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منخفض عميق غداً .. والأرصاد تحذر من سرعة الرياح

الخميس، 25-01-2024 10:17 ص

منخفض عميق غداً .. والأرصاد تحذر من سرعة الرياح

رعد


الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي قبرصي عميق غداً الجمعة.

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وأضاف آل خطاب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن المنخفض الجوي القادم إلى المملكة سيحمل أمطار غزيرة ورياح شديدة على المناطق الوسطى وستمتد إلى الشمال .


وأشار إلى أن المنخفض يتمركز شرق جزيرة قبرص، مؤكداً أن أغلب المنخفضات الجوية القادمة إلى المملكة عادة تكون متمركزة فوق جزيرة قبرص.


ولفت أن سرعة الرياح خلال المنخفض قد تتجاوز سرعتها حاجز 65 كم/ساعة، محذرا من خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها واتخاذ الحيطة من أي جسم قابل للتطاير.


وأكد أن المنخفض سيضعف تأثيره يوم السبت القادم، مشيراً أن الأسبوع القادم سيكون أسبوعاً ماطراً. 


وحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب و الغيوم المنخفضة الملامسة  لسطح الأرض وغزارة الأمطار.


 




 

 


 

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