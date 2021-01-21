الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الوكيل الإخباري –

اضافة اعلان





قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن المؤسسة ملتزمة بعدم رفع سعر أي مادة من المواد التي تباع لديها.وأكد القضاة خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن جميع الزيوت النباتية تباع بنفس الأسعار.وكشف أن بعض تجار الزيوت طالبوا برفع الأسعار إلا أن المؤسسة رفضت ذلك.وأضاف: "نعقد اتفاقيات لمدة عام كامل لجميع المشتريات، وضمن الاتفاقية اشتراط بعدم رفع الأسعار إلا بقرار حكومي".وتابع: "الزيوت النباتية من المواد الأساسية ويتم التعاقد على كميات تكفي لـ6 أشهر بعد انتهاء الاتفاقية".وشدد على أن دور المؤسسة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الكميات كافية في المستودعات.