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الأربعاء، 02-02-2022 10:05 ص

البلبيسي: اجراءات تخفيفية بعد انتهاء الموجة الرابعة

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الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن هناك تفكير نحو تخفيف الاجراءات في الأردن بعد انتهاء الموجة الحالية الرابعة.

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وأشار البلبيسي، خلال مداخلة عبر"برنامج الوكيل – على راديو هلا" اليوم الأربعاء، إلى أنه من الممكن حدوث طفرات جديدة من فيروس كورونا في الفترة المقبلة، وقد تكون أقل او أكثر شدة.

 

وأوضح، أن تلقي 420 ألف مواطن فقط الجرعة الثالثة " المعززة " هو رقم غير مريح وغير كافٍ، وهو ما يشكل 12% من الفئة المستهدفة، داعياً كل من تلقى الجرعتين من اللقاح ومضى 3 أشهر عليها الاسراع في تلقي الجرعة الثالثة.


وقال البلبيسي ، إنه بالرغم من ارتفاع عدد إصابات كورونا في الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن نسبة الدخول للمستشفيات هي الأهم، مؤكدا أنها حتى الآن نسبة بسيطة، كاشفا أن عدد الدخولات للمستفيات لم يتجاوز الـ 920 شخصا، بمعدل أقل من 30% من الطاقة الاستيعابية.


وأكد على أنه تم تخصيص 4500 سرير عزل، منها 1200 سرير (ICU ) و1000 جهاز ( ICU). 

 

وحول نسبة الدقة في اعداد الاصابات التي تنشر يوميا خلال الايجاز،  شدد البلبيسي على انها دقيقة بنسبة 100% للأشخاص الذين أجروا الفحص و خرجت نتائجهم. 

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