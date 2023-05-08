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الإثنين، 08-05-2023 10:25 ص

التربية تحدد أماكن يمنع ذهاب الرحلات المدرسية إليها

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل طويقات إن الرحلات المدرسية مستمرة ولم يتم توقيفها وتم إعطاء مدراء التربية صلاحية في الموافقة على الرحلات ضمن إجراءات تسهيلية .

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وأضاف طويقات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الإثنين أنه يوجد بعض التشديدات بالموافقة على عدة أماكن منوهاً أنه يمنع ذهاب الرحل المدرسية إلى (الغابات والأحراش، والملاهي، ومجاري السيول والأودية، والأماكن العامة الخطرة، ويمنع الذهاب إلى رحلات المغامرة والاستكشاف)، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمرافقين التربويين.


ولفت أنه يجب التبليغ عن الرحلة قبل 3 أسابيع من انطلاقها وذلك ضمن متابعات مع الأرصاد الجوية مؤكداً على موافقة خطية من ولي الأمر على ورقة تتضمن مسار الرحلة ورسومها .


علماً أن الرحلات المدرسية خلال الفصل الدراسي الأول من 1 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني وفي الفصل الثاني من 15 آذار إلى 15 حزيران.


 




 

 


 

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