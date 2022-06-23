التربية توضح حول تغيير الفرع بعد الصف الأول ثانوي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن دراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في الفرع المهني يتطلب دراسة الطالب الصف الحادي عشر في نفس الفرع .

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وأوضح العجارمة في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الخميس أنه لن يستطيع الطالب التحويل من الفرع الأكاديمي إلى الفرع المهني أو العكس إلا إذا تم دراسة الفرع المراد لسنتين متتاليتين.



وقال " إذا أراد الطالب أن ينتقل من فرع إلى آخر بعد انهاء الصف الحادي عشر عليه إعادة السنة الدراسية للصف الحادي عشر في نفس التخصص المراد دراسته في التوجيهي " .



وأشار إلى منح طلبة الصف العاشر مهلة لاختيار الفرع المناسب لقدراته ورغبته الدراسية منوها إلى حرية تغيير التخصص خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول في الصف الحادي عشر.



ودعا العجارمة إلى دراسة التخصصات المهنية لتوفر فرص العمل به مؤكداً على اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في التعليم المهني .

