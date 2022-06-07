منصة لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس الحكومية خلال أيام

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير التعليم العام، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة أن المنصة الالكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية سيتم إطلاقها خلال أيام.

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وأضاف المساعفة اليوم الثلاثاء في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا" أن عدد طلبة الصف الأول الأساسي يقارب 200 ألف طالب وطالبة .



وأوضح المساعفة أن إنشاء المنصة جاء للتسهيل على أولياء الأمور عوضاً عن البحث عن المدارس التي يتوفر بها مقاعد لابنائهم .



وأشار أن آلية التسجيل تحتاج إلى دخول ولي الامر على المنصة ومن ثم تسجيل الدخول واختيار المدرسة وأخيراً حجز مقعد .



وتابع " عند حجز مقعد للطالب في المدرسة تصل رسالة نصية إلى مدير المدرسة ومن ثم يتم الموافقة أو الرفض ومن بعدها تصل رسالة نصية إلى ولي الأمر بالقبول أو الرفض".



ونوه أن منصة التسجيل بالمدارس الحكومية ستكون للاردنيين وغير الاردنيين و ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتستهدف المنصة وفق المساعفة مواليد عام 2016، بالإضافة إلى أنه يستطيع الأطفال من مواليد 2014 و2015 ممن لم يدخلوا المدرسة بعد التسجيل عبر المنصة لدخول الصف الأول العام الدراسي المقبل.

