الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

السلطات السودانية تسمح للبشير بحضور مراسم عزاء زوجته

توزيع الكهرباء: إصلاح اعتداءات على الشبكة في المزار الجنوبي - صور

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

هيئة الطاقة توضح حول وقف التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

الثلاثاء، 07-06-2022 09:13 ص

منصة لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس الحكومية خلال أيام

M63A8879


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير التعليم العام، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة أن المنصة الالكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية سيتم إطلاقها خلال أيام.

اضافة اعلان


وأضاف المساعفة اليوم الثلاثاء في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا" أن عدد طلبة الصف الأول الأساسي يقارب 200 ألف طالب وطالبة .


وأوضح المساعفة أن إنشاء المنصة جاء للتسهيل على أولياء الأمور عوضاً عن البحث عن المدارس التي يتوفر بها مقاعد لابنائهم .


وأشار أن آلية التسجيل تحتاج إلى دخول ولي الامر على المنصة ومن ثم تسجيل الدخول واختيار المدرسة وأخيراً حجز مقعد .


وتابع " عند حجز مقعد للطالب في المدرسة تصل رسالة نصية إلى مدير المدرسة ومن ثم يتم الموافقة أو الرفض ومن بعدها تصل رسالة نصية إلى ولي الأمر  بالقبول أو الرفض".


ونوه أن منصة التسجيل بالمدارس الحكومية ستكون للاردنيين وغير الاردنيين و ذوي الاحتياجات الخاصة.


وتستهدف المنصة وفق المساعفة مواليد عام 2016، بالإضافة إلى أنه يستطيع الأطفال من مواليد 2014 و2015 ممن لم يدخلوا المدرسة بعد التسجيل عبر المنصة لدخول الصف الأول العام الدراسي المقبل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قمح

الصناعة والتجارة: الحكومة ستتحمل فرق الارتفاع على اسعار القمح عالمياً

ختم الصور لوقو الوكيل copy

الضمان: دعوة المتقاعدين لتزويد أرقام حساباتهم حفاظاً على وصول الراتب لمستحقه

معلم مايك

العدوان :القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال مسابقة المحارب الدولية السنوية - صور

M63A0713

الصحة: نتائج عينات حالات الإسهالات فيروسية وليس بكتيرية

وووو

العموش: فيروسات الأمعاء المنتشرة حالياً غير مقلقة

جدري3

حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا