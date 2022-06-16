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الخميس، 16-06-2022 09:47 ص

التربية: لن نشدد على مطعوم كورونا لطلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة  أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة / الدورة الصيفية 205 آلاف طالب منهم 125 ألف طالب نظامي و 80 ألف طالب دراسة خاصة .

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وأضاف العجارمة في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الخميس أن التربية لن تتشدد بشأن تلقي لقاح كورونا للطلبة المتقدمين للامتحان.


وتبدأ أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2022، في 30 حزيران الحالي وتستمر حتى 25 تموز المقبل.


وقال إن الوزارة أتمت استعداداتها للامتحانات من خلال تهيئة  قاعات الامتحانات والتأكد من سلامتها وتوفير مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة .


وحول أسئلة امتحان الثانوية نوه أن جميع المقررات الدراسية ستكون اختيار من متعدد باستثناء مبحث (العربي والانجليزي والرياضيات).


وأضاف العجارمة أن جميع الأسئلة من الكتاب وستراعي جميع القدرات بحيث سيكون 50% منها أسئلة سهلة للحفظ والتذكر ، و 40% أسئلة متوسطة للفهم والاستيعاب ، و 20% أسئلة ذات قدرات عليا لتحليل وتركيب.


وذكر أن الدورة السابقة كانت نسبة النجاح للثانوية العامة الأعلى في تاريخ المملكة والتي بلغت 68%.


 




 

 


 

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