التعليم العالي: خاطبنا أمناء الجامعات بشأن أعداد الطلبة الذي سيتم قبولهم بالتخصصات المتاحة

الوكيل الاخباري - رصد

أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن الوزارة تسلمت من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي البرامج الذي سيتم فتحها في الفصل الدراسي الثاني والأعداد الذي سيتم قبولها.

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وأضاف الخطيب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الوزارة خاطبت أمناء الجامعات بشأن تزويدها أعداد الطلبة الذي سيتم قبولهم في التخصصات المتاحة للفصل الدراسي الثاني .



وقال إنه سيتم إعلان البرامج التي ستكون مطروحة للقبول وأعداد الطلبة التي سيتم قبولها في مرحلة البكالوريوس وشهادة الدبلوم المتوسطة بالجامعات خلال ثلاثة أسابيع كحد اقصى.



وأوضح أن قرار توحيد دوام الجامعات الرسمية والخاصة تم إقراره ليتيح الفرصة لطلبة التكميلي التسجيل للفصل الدراسي الثاني القادم .



علماً أن دوام الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 يكون يوم الأحد الموافق 18-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 25-2-2024.



أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 25-2-2024، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 3-3-2024.