التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

الوكيل الاخباري - رصد

حذر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير مرخصة للحصول على قبول جامعي خارج الأردن.

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وأضاف الخطيب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الشكاوى التي ترد للوزارة من الطلبة أغلبها بشأن عدم التزام المكاتب المرخصة بالعقود المبرمة .



وأكد أنه في حال تعامل الطلبة مع مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة للحصول على قبول بالخارج يكون سهلا على الوزارة محاسبة المكتب وإعادة التكاليف للطلبة والحفاظ على حقه في حال مخالفة العقد .



ودعا الطلبة التأكد من الجامعات المعتمدة لدى المملكة وشهاداتها بحيث تكون معترف بها لدى التعليم العالي بالإضافة إلى مراجعة الشروط الدراسية في الخارج منها معدلات القبول المطلوبة لكل تخصص وفترة الإقامة المطلوبة من الطالب.



وتابع " على سبيل المثال قامت الجهات الرسمية في مصر الإعلان عن 412 كيان وهمي يمارس عملية استقطاب طلبة ومنحهم شهادات وتم التواصل مع السفارة الأردنية في مصر لمتابعة الأمر وتحذير الطلبة من هذه الجهات."



وأشار أنه تم العام الماضي إغلاق مكتبين لتقديم الخدمات الجامعية مرخصين بشكل مؤقت لتصويب أوضاعهم وآخر تم إغلاقه بشكل كامل .



ولفت أن التعليم العالي ترصد أي مكاتب وهمية تقدم خدمات جامعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم إبلاغ وحدة الجرائم الالكترونية، مؤكداً أن أي رابط وهمي يتم إغلاقه والتعامل معه بشكل أمني .



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن استرداد أكثر من (90) ألف دينار من مكاتب خدمات جامعية، لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال العام 2023.