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الإثنين، 11-09-2023 10:00 ص

الخارجية: الأردنيون في ليبيا والمغرب "بخير" ونتواصل معهم بشكل مستمر

الخارجية تتابع مع الأردنيين في ليبيا بعد إعصار "دانيال"

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في ليبيا بعد بدء تأثير الإعصار "دانيال" من خلال السفارة الأردنية في تونس .

وأضاف المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن غرفة العمليات في الخارجية تتواصل مع الأردنيين في ليبيا للاطمئنان عليهم رغم صعوبة التواصل مؤكدا أنه لم يرد أي ملاحظات وأحوال الأردنيين بخير.

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وفي ذات السياق قال إنه بعد مرور يومين على وقوع الزلزال في المغرب لم يرد أي ملاحظة بشأن الأردنيين مشيراً أن الاتصال مستمر مع الجالية الاردنية ومتابعة أحوالهم من خلال غرفة العمليات في الوزارة.

ولفت أنه تم التحقق من جميع المعلومات التي وردت لغرفة عمليات الوزارة وتبين أنها غير دقيقة.


 




 

 


 

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