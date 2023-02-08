الخارجية تستجيب لمناشدة أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

استجابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمناشدة أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر نشرها أمس موقع "الوكيل الإخباري".

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وروت أم الأطفال والمقيمة في مدينة طرطوس السورية في اتصال عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الاربعاء لحظة وقوع الزلزال المدمر أنهم شعروا بهزة قوية وبدأ الأثاث بالتساقط وهم نائمون .



وأضافت أنهم تمكنوا من الهروب خلال دقائق معدودة حيث قامت الأم بدفع أطفالها إلى الشارع العام وبقوا في الشارع قبل لجوئهم لمنزل أحد الجيران.



وأكدت أنه وفور نشر مناشدتها عبر موقع "الوكيل الاخباري" امس تواصل معها طاقم السفارة الاردنية في دمشق لاستكمال إجراءات عودتها مع أطفالها إلى الأردن خلال اليومين القادمين .



وكانت عائلة أردنية مقيمة في سوريا تقطعت بها السبل ناشدت بعد وقوع الزلزال المدمر بالعودة إلى الأراضي الأردنية لسوء الأوضاع التي تحيط بهم.



وقالت أم لـ 5 اطفال اردنيين ، لـ "الوكيل الإخباري" إنهم كانوا يعيشون في غرفة صغيرة منذ 5 سنوات في مدينة طرطوس السورية إلى أن وقع زلزال يوم الاثنين الماضي وأدى إلى تصدع الغرفة التي يقطنون بها.



وأضافت أن عائلتها مكونة من 5 أطفال أردنيين منهم 3 إناث وولدين أصغرهم يبلغ 5 سنوات وأكبرهم 14 عاماً مشيرة انهم متواجدين الآن في إحد منازل جيرانهم إلى أن يجدوا طوق النجاة .



ولفتت أن ليس لها أحد في طرطوس سوى والدتها الكبيرة في السن ، مضيفة أن زوجها متواجد الآن في الأردن.