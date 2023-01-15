الدفاع المدني يوجه نصائح حول أنظمة الغاز المركزي لتدفئة المنازل

الوكيل الإخباري – رصد

دعا رئيس فرع الغاز والمحروقات في إدارة الوقاية والحماية الذاتية في مديرية الدفاع المدني النقيب المهندس علي رباع المواطنين التي تحتوي منازلهم على أنظمة الغاز المركزية الانتباه الدائم إلى جهاز الإنذار الذي يصدر صوت عالي ومسموع عند وجود تسريب غاز ومن ثم إخلاء الموقع والتواصل مع الدفاع المدني.

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وأضاف رباع في حديث عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" ان الشركات المرخصة لتركيب وصيانة أنظمة الغاز المركزية مسؤولة عن السلامة العامة عند التركيب أو الصيانة وتكون الشركة حاصلة على موافقة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعمل في هذا المجال .



وتابع " تعمل الشركات المتخصصة المرخصة بإعداد مخطط هندسي وتقديمه للدفاع المدني ومن ثم دراسته من قبل إدارة الوقاية والحماية وإما الموافقة عليه أو رفضه وذلك بحسب سلامته ".



وأضاف أن الشركات المرخصة تقوم بفحص الخزانات عند تزويد المنازل بالغاز بشكل دوري بالإضافة إلى عقود صيانة بين الشركات والمستخدمين .



وأكد يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى على الشركات المختصة أو على وجود مشكلات من خلال وزارة الطاقة والدفاع المدني ولجان السلامة في المحافظات.



من جهته أكد رئيس قسم التفتيش على انظمة الغاز بشركة " TUV اوستريا " المهندس محمود أبو غوش أن وزارة الطاقة والمعادن والثروة المعدنية تمنع تعبئة أي خزان غاز إلا بعد الحصول على الموافقة من قبلها .



ولفت أنه يوجد عدة جهات تعمل في مجال أنظمة الغاز دون الاختصاص بها والذي يشكل خطرا على المواطنين .



وأشار إلى حادثة وقعت قبل 7 سنوات بسبب تسرب غاز ثاني أوكسيد الكربون مما أودى بحياة 4 أشخاص من عائلة واحدة منوهاً أنه تم إلزام من يرغب بتركيب أنظمة الغاز المركزي بوضع "الكاشف" للكشف عن وجود أي تسريب "جهاز الإنذار" .



وتعتبر شركة " TUV اوستريا " عالمية معتمدة لدى هيئة الطاقة والدفاع المدني بالتفتيش على أنظمة الغاز.