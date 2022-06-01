الصحة: نتائج عينات حالات الإسهالات فيروسية وليس بكتيرية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد نمر الحوارات أن حالات الإسهالات خلال الفترة الماضية زادت في المملكة ولكنها ضمن المعدل الطبيعي حيث تعد الزيادة موسمية بين شهر نيسان وأيار .

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أضاف الحوارات اليوم الأربعاء في تصريح عبر برنامج "الوكيل" على راديو "هلا" أن وزارة الصحة أخذت عينات من هذه الحالات بنسبة 15% من المصابين ما يعادل (1724) عينة لعمليات الرصد مما تبين أنها أمراض غير بكتيرية وإنما فيروسية .



وأشار أن من أكثر هذه الفيروسات انتشاراً تعد أمراضاً معوية منها " أدوني" فيروس و "روتا " فيروس والذي يتم إعطاء المطاعيم له ضمن البرنامج الوطني في المملكة.



وقال إن نسبة الإدخال إلى المستشفيات بهذه الأمراض المعوية ضئيلة جداً منوها أن خلال الأسبوعين الماضيين تم إدخال 5 أشخاص فقط بسبب هذه الفيروسات .



ونصح المصابين بكثرة شرب السوائل خلال فترة الإصابة للوقاية من الجفاف .



ودعا الحوارات المواطنين الحفاظ على التعقيم المستمر بالإضافة إلى النظافة الشخصية مؤكدا أن مثل هذه الفيروسات تنتقل عبر الفم .











