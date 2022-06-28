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الثلاثاء، 28-06-2022 10:01 ص

الضمان: جاهزون لإخلاء أي مصاب بحادثة العقبة من خلال خدمة الإسعاف الجوي

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الوكيل الإخباري - رصد - قال المستشار القانوني، والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إنه تم التنسيق مع مركز الإسعاف الجوي بعد وقوع حادثة العقبة، وتم إخلاء حالتين إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.

واضاف المجالي، خلال "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" اليوم الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات لضمان حصول المصابين على الخدمات الاسعافية الجوية اللازمة، وتم التنسيق مع المستشفيات الخاصة لإستقبال أي حالة تحتاج الإسعاف الجوي. 

وبيّن أن الموظفين المصابين هم من عمال المناولة وهم مشمولين بالضمان، مشيراً أن من ضمن الحالات سيدة من جنسية أجنبية غير مشمولة بالضمان، وتم متابعة حالتها الصحية، وسيتم شمولها بالضمان إذا لم تكون مشمولة. 

وأشار المجالي، إلى أن اتفاقية الإسعاف الجوي هي خدمة للموظفين المشمولين بالضمان، موضحاً أن هذا واجب المؤسسة.

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