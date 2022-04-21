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الخميس، 21-04-2022 11:08 م

بنك الدم يناشد المواطنين التبرع بالدم في رمضان عبر برنامج الوكيل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ناشدت مديرة بنك الدم في وزارة الصحة الدكتورة آسيا العدوان المواطنين التبرع بالدم في شهر رمضان المبارك .

وبينت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس،ان التبرع بالدم في شهر رمضان ينقص الى النصف تقريباً بسبب ساعات الصيام الطويلة ، الامر الذي يشكل معاناة في تأمين وحدات الدم للمرضى .

واكدت العدوان على اهمية التبرع بالدم  في شهر رمضان وخلال ايام العام خاصة ان ذلك يعتبر صدقة جارية .

 ولفتت ان هناك شروط للتبرع بالدم حيث يجب ان يكون عمر المتبرع بين  18 - 60 عاماً ، ويتمتع بصحة جيدة ولايعاني من امراض مزمنة والتي تتطلب تناول ادوية بشكل دائم .

 واضافت ان من يريد ان يتبرع بالدم يجب ان يكون قد تناول الطعام لعدم حصول انخفاض في السكري والضغط للمتبرع اثناء وبعد التبرع بالدم  .

واشارت ان وحدة الدم التي يتم التبرع بها يتم تخزينها في مخزون البنك حيث يتم تقسيمها الى ثلاثة اجزاء وبالتالي الى ثلاثة مرضى .

وزادت انه يمكن التبرع بالدم كل 3 شهور ، حيث ان التبرع اكثر من ذلك قد يعرض المتبرع الى بعض الاضرار مثل نقص الحديد .

وقالت ان هناك فوائد عديدة للتبرع بالدم مثل التجديد في افراز خلايا الجسم والوقاية من بعض أنواع السرطان .
 
واكدت انه يمكن التبرع بالدم في رمضان بعد الافطار من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في مديرية بنك الدم بفرعيها في شرق وغرب عمان وبنوك الدم الاقليمية بالمحافظات وجميع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس .

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