الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 05-04-2022 10:46 م

وزير الصناعة والتجارة لـ الوكيل : نتوقع استقرار الاسعار خلال الفترة القادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية للمستهلك لعدد من أصناف الخضار اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
 
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الثلاثاء ، ان القرار يهدف لحماية المواطنين والمزارعين .

ولفت الوزير الشمالي ان هناك القليل من التجار يبيعون بأسعار مرتفعة للمواطنين .

وقال ان القرار جاء بسبب الارتفاع غير المبرر لبعض الأصناف في السوق المحلي. 

وشمل القرار البندورة بـ 60 قرشا و" الخيار والكوسا والزهرة وباذنجان عجمي بـ 50 قرشا " للكيلو.
 
وزاد اننا عانينا من ظروف جوية قاسية "الصقيع" خففت من ورود اصناف من الخضار الى السوق المركزي .

ولفت ان المزارعين قاموا بدور اساسي وملحوظ خلال فترة ازمة كورونا والظروف التي لحقت هذه المرحلة من احوال جوية صعبة .

وبين انه بعد رصدنا للاسعار في السوق المركزي قمنا بتحديد سقوف سعرية للمستهلك لعدد من أصناف الخضار اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

 واضاف اننا سنتعاون مع المزارعين لحمايتهم ومساعدتهم على استمرار زراعة اراضيهم وذلك بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله .

 وبين ان فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستتابع الالتزام بهذه السقوف السعرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

 وتوقع الوزير ان تشهد الفترة القادمة استقرار اكثر بالاسعار . 

واكد على نجاح الوزارة في تخفيض اسعار الدجاج للمستهلك بعد تحديد السقوف السعرية له مسبقا .

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