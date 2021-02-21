توضيحات هامة من صندوق المعونة لـ الوكيل حول دعم عمال المياومة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة عبر برنامج الوكيل ان برنامج تكافل 3 يستهدف ارباب الاسر العاملين بالاجر اليومي والغير خاضعين للضمان الاجتماعي .

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واكد الصوالحة ان من استفاد من دعم عمال الاجر اليومي عليه ان يتقدم بطلب جديد للاستفادة من برنامج تكافل 3 واذا تم رفض الطلب يحق للاسرة التقدم بطلب تظلم .

واكد الصوالحة ان من تقدم بطلب لبرنامج تكافل 1 و برنامج تكافل 3 وصل الى 550 الف اسرة وتم تحويل مخصصات لـ 30 الف اسرة اليوم على برنامج تكافل 3 .

وتوقع الصوالحة انه خلال الاسبوعين القادمين سيتم صرف المزيد من الدعم للاسر المستفيدة بمعدل 70 الف اسرة .

واشار الصوالحة الى ان من يستحق دعم برنامج تكافل 3 يتم ارسال رساله له تبين استحقاقه للدعم .



