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الأربعاء، 04-10-2023 10:05 ص

ديوان الخدمة المدنية: انتهاء التعيين في الوظائف الحكومية عن طريق قوائم الانتظار عام 2027

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الديوان لديه 486 ألف طلب توظيف وأخر موعد لتقديم طلبات جديدة للخريجين في نهاية تشرين الثاني القادم.

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وأضاف الناصر اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن تحويل الديوان إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة هو تحول جذري بدوره ومهامه أي أن إعلانات الوظائف ستكون لامركزية من قبل الدوائر الحكومية بحيث تعلن كل جهة عن شواغرها وتكون المنافسة متاحة للجميع مشيراً أن دور الهيئة يكون رقابي وإداري بالإضافة إلى وضع السياسات والتشريعات . 


ولفت أن الانتقال من برنامج قوائم الانتظار للمرشحين إلى برنامج الإعلان المفتوح للجميع سيكون تدريجياً بشكل سنوي أي ستكون الوظائف خلال العام القادم 40% لامركزية عن طريق الإعلان المفتوح للجميع من قبل كل مؤسسة حكومية و 60% عن طريق قوائم الانتظار للمرشحين.


وتابع" أن نسبة إعلان الوظائف عن طريق التقديم المفتوح للجميع سترتفع تدريجياً لتصل إلى 55% ونسبة 45% لقوائم المرشحين"، مؤكداً أن في عام 2027 سينتهي مفهوم اختيار المرشحين عن طريق قوائم الانتظار.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 27 - 8 - 2023 وافق على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل محل ديوان الخدمة المدنية الذي سينتهي عمله بتاريخ 31 - 12 - 2023 .


وسيتم إعداد مشروع نظام لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة وذلك قبل انتهاء شهر تشرين الثاني من العام 2023 على أن تباشر الهيئة المستحدثة أعمالها بداية شهر كانون الثاني من العام 2024 وتكون مرتبطة برئيس الوزراء.

 


 




 

 


 

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