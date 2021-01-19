الثلاثاء 19-01-2021
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صحة الطفيلة لـ الوكيل: 82 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى الاثنين

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الثلاثاء، 19-01-2021 10:07 ص

صحة الطفيلة لـ الوكيل: 82 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى الاثنين

الخوالدة


الوكيل الإخباري – قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة خالد الخوالدة، إن 82 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى يوم أمس الاثنين. 
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وأضاف خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن 153 شخصا كان من المفترض أن يأخذوا اللقاح يوم أمس حضر منهم 60 شخصا فقط. 

ولفت إلى أن الإقبال متزايد على تلقي اللقاح، ويبلغ إجمالي المسجلين في المحافظة 213 شخصا.  

وأشار إلى أنه سيتم فتح مراكز فرعية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي آثار جانبية حدثت مع متلقي المطعوم.

وحول انخفاض أعداد المصابين في المحافظة بحسب ما يظهر في الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أوضح الخوالدة أن يوم الجمعة يكون عدد العينات المسحوبة قليل، وجهاز فحص كورونا لا يعمل بأقل من 80 عينة.  

ودعا المواطنين إلى إجراء فحص كورونا والالتزام بالإجراءات الصحية.  


 




 

 


 

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