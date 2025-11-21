تراجع الإسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، وفقاً لما أفادت به مراكز المال البريطانية.

