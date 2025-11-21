تراجع الإسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار واليورو

وجرى تداول الإسترليني عند 1.30476 دولار ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.23 بالمئة. كما انخفض أيضاً مقابل اليورو بنسبة 0.01 بالمئة، ليبلغ 1.13427 يورو.
