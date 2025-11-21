السبت 2025-11-22 03:51 م
 

تراجع الإسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار واليورو

الجمعة، 21-11-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، وفقاً لما أفادت به مراكز المال البريطانية.

وجرى تداول الإسترليني عند 1.30476 دولار ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.23 بالمئة. كما انخفض أيضاً مقابل اليورو بنسبة 0.01 بالمئة، ليبلغ 1.13427 يورو.

 
 
