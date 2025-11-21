السبت 2025-11-22 03:51 م
 

انخفاض أسعار البن عالميا عقب إلغاء ترامب الرسوم الجمركية على البرازيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 21-11-2025 05:08 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار القهوة العالمية الجمعة؛ بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 40% على واردات المنتجات الزراعية البرازيلية؛ ومنها القهوة والكاكاو في مواجهة القلق المتزايد بين المستهلكين الأميركيين بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء.اضافة اعلان


وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس أن أسعار بيع القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت 40% على أساس سنوي في أيلول، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرسوم الجمركية، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامل رئيسي وراء انخفاض شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ويأتي إلغاء ترامب للرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل في أعقاب أمر مماثل أعلن عنه الجمعة الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية على القهوة وعشرات المنتجات الزراعية الأخرى من الدول المنتجة.

وتزود البرازيل، أحد أكبر زارعي القهوة في العالم، الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بنحو ثلث ما تطلبه من القهوة.
 
 
