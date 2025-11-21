انخفاض أسعار البن عالميا عقب إلغاء ترامب الرسوم الجمركية على البرازيل

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس أن أسعار بيع القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت 40% على أساس سنوي في أيلول، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرسوم الجمركية، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامل رئيسي وراء انخفاض شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ويأتي إلغاء ترامب للرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل في أعقاب أمر مماثل أعلن عنه الجمعة الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية على القهوة وعشرات المنتجات الزراعية الأخرى من الدول المنتجة.
وتزود البرازيل، أحد أكبر زارعي القهوة في العالم، الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بنحو ثلث ما تطلبه من القهوة.
