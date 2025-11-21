السبت 2025-11-22 03:55 م
 

ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 21-11-2025 05:54 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الجمعة، 60 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 82.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 78.90 دينار لجهة الشراء.

