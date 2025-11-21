ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 82.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 78.90 دينار لجهة الشراء.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة عمان تشارك بمؤتمر حول النقل في فيينا
-
"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع رومانيا
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
جمعية المصدرين: خطة شاملة لتعزيز حضور صادرات الصناعة بالأسواق الآسيوية
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة
-
الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية
-
انخفاض أسعار الذهب في الاردن
-
الهيئتان العامتان لبنكي الاتحاد والاستثماري توافقان على صفقة الاندماج