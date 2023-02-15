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الأربعاء، 15-02-2023 10:15 ص

عطاء لتوفير 20 عربة كهربائية و 1000 عربة يدوية في السوق المركزي

عع


الوكيل الإخباري-رصد
قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إنه سيتم توفير 20 عربة كهربائية و 1000 عربة يدوية حسب مواصفات وضعتها أمانة عمان الكبرى وذلك ضمن عطاء سيتم إحالته خلال الأسبوع القادم . 

وأكد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء أن العطاء سيعمل على تنظيم حركة البيع في السوق المركزي وسيلاحظ ذلك مرتادي السوق .

ونوه الشخانبة أنه بتوجيه من أمين عمان يوسف الشواربة تم الانتهاء من تواجد التجار المتسربين في السوق المركزي مما انعكس على استقرار الأسعار وعدم وجود فروقات سعرية في البيع .

وأشار "أن تواجد التجار المتسربين في السوق المركزي كان يتسبب بفروقات سعرية بين الأصناف وينعكس ذلك على ارتفاعها " .

وختم الشخانبة أن أسعار الأصناف مستقرة باستثناء الخيار مؤكداً أنها ستعود للاستقرار خلال الأيام القادمة .

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