مستشفى الجامعة ينظم حملة توعوية حول العدوى

الوكيل الإخباري- نظم مكتب السيطرة ودائرة الصيدلة بالتعاون مع مركز الأمراض المعدية والمطاعيم في مستشفى الجامعة، اليوم الأربعاء، الحملة التوعوية حول العدوى تحت شعار: "تحرك الآن: من أجل حماية حاضرنا وتأمين مستقبلنا". اضافة اعلان





وتأتي الحملة التي رعاها مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، تأكيداً على أن الاستثمار بإجراءات التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات يعتبر خطوة ذكية نحو مستقبل أكثر صحة وأماناً، حيث استهدفت مراجعي العيادات الخارجية.



واشتملت الحملة على نشرات توعوية حول عدم استعمال المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية مثل الرشح والإنفلونزا، وعدم استعمالها إلا بوصفة طبية، إضافة إلى بعض النصائح الموجهة للكوادر الطبية، كضرورة اتباع المبادئ التوجيهية وعدم وصف وصرف المضادات إلا عند الضرورة، وتثقيف المرضى حول الاستعمال الصحيح للأدوية ومخاطر سوء استخدامها، وجعل الوقاية من العدوى ومكافحتها عنصراً أساسياً في جميع أنشطة رعاية المرضى.



وأكد الدكتور البصول أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جريئة ومنسقة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، مشدداً على حرص المستشفى على أن يكون رائداً في تبني أفضل الممارسات الطبية والصيدلانية، من خلال فرق متخصصة وبرامج توعية مستمرة وسياسات دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، بما يحمي صحة المرضى والمجتمع.



وبين مدير مكتب السيطرة على العدوى، الدكتور فارس البكري، أهمية ضبط آلية استخدام مضادات الميكروبات ووضع سياسات وقوانين تضمن الاستخدام الأمثل لها، بما يشمل الاختيار الصحيح للجرعات ومدة العلاج.



بدورها، أشارت مديرة دائرة الصيدلة، الدكتورة خولة أبو حمور، إلى الدور المحوري الذي يلعبه صيادلة المستشفى في نشر الوعي حول الاستعمال الأمثل للمضادات الحيوية، من خلال تثقيف المرضى، والإشراف على التوزيع الصحيح للمضادات والتعاون مع الكوادر الطبية لضمان الالتزام بالمبادئ التوجيهية.