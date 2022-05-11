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الأربعاء، 11-05-2022 10:15 ص

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

جاج


الوكيل الإخباري - أكد أحد مسوقي الدواجن أن الأسواق لا زالت تشهد نقصاً بكميات الدواجن المعروضة للمواطنين .

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وأضاف عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الأربعاء أن إحدى أسباب عدم توفر الدواجن تغول الشركات الكبيرة على المزارعين مشيرا أن عدد مزارعي الدواجن الذي يتعامل معهم انخفض من 1000 إلى 40 مزارع بحسب قوله .


وحول صغر حجم الدواجن المتاحة في الأسواق أرجع ذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف على المزارع مما يستدعي عدم توافرها بالقدر المناسب لتغذية الدواجن .


وحددت وزارة الصناعة والتجارة سعر كيلو النتافات 1.65 قرشا، بينما تم تحديد سعر المذبوح بـ 2 دينارين أما المجمد لم يحدد له سقوف سعرية ويباع بالاسواق بـ 2.75 قرشا للكيلو .


وقد وردت شكاوى خلال الفترة الماضية عن نقص واردات الدواجن للمراكز والمحالّ التجارية من بعض المورّدين لغرفة تجارة عمّان ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.


 




 

 


 

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