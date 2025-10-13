الافراج عن 3 اردنيين بالصفقة الاخيرة - اسماء و صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلن مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح انه سيتم الافراج عن 3 اسرى اردنيين في سجون الاحتلال ضمن الصفقة الاخيرة ، وهم :

* وليد خالد محمد منصور المحكوم بـ 21 عام ، من عمان / جبل الزهور .

تاريخ الاعتقال 25/8/2020



* منير عبد الله مرعي مرعي المحكوم بـ ٥ مؤبدات ، من الزرقاء /حي رمزي .

تاريخ الاعتقال 2/4/2003



* هشام أحمد اسعد كعبي المحكوم بـ ٤ مؤبدات ، من الزرقاء/ جبل الامير حسن

تاريخ الاعتقال 11/11/2004



علماً ان أسرى الأردن المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال عددهم 7 ، وفق فرح .








