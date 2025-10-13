الإثنين 2025-10-13 12:56 م
 

الافراج عن 3 اردنيين بالصفقة الاخيرة - اسماء و صور

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اعلن  مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح انه سيتم الافراج عن 3 اسرى اردنيين في سجون الاحتلال ضمن الصفقة الاخيرة ، وهم : 

* وليد خالد محمد منصور المحكوم بـ 21 عام ، من عمان / جبل الزهور .
تاريخ الاعتقال 25/8/2020 
 
* منير عبد الله مرعي مرعي المحكوم بـ ٥ مؤبدات ، من الزرقاء /حي رمزي .
تاريخ الاعتقال 2/4/2003 


* هشام أحمد اسعد كعبي المحكوم بـ ٤ مؤبدات ، من الزرقاء/ جبل الامير حسن
تاريخ الاعتقال 11/11/2004 


علماً ان أسرى الأردن المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال عددهم 7 ، وفق فرح . 

 


