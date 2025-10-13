مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- قالت ادارة التنفيذ القضائي في رسالة الى المواطنين اليوم : انه"لضمان دخولك إلى الأردن بدون أي عوائق أو مفاجآت غير متوقعة على المعابر الحدودية، ننصحك بالتحقق من وضعك القضائي قبل العودة إلى أرض الوطن".

