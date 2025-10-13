الإثنين 2025-10-13 10:54 ص
 

مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

الإثنين، 13-10-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية-   قالت ادارة التنفيذ القضائي في رسالة الى المواطنين اليوم : انه"لضمان دخولك إلى الأردن بدون أي عوائق أو مفاجآت غير متوقعة على المعابر الحدودية، ننصحك بالتحقق من وضعك القضائي قبل العودة إلى أرض الوطن".  

"بإمكانك التواصل مع إدارة التنفيذ القضائي من أي مكان في العالم عبر الرقم الدولي:  (009626265638359) ،من خلال هذا الاتصال، يمكنك التأكد إذا كان هناك أي قرار قضائي بحظر السفر أو أي إجراء قد يؤخر دخولك ،خطوة بسيطة تريح بالك وتجنبك الإحراج أو التوقيف عند الوصول" ، وفق الادارة .

 
 
