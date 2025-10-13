مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

"بإمكانك التواصل مع إدارة التنفيذ القضائي من أي مكان في العالم عبر الرقم الدولي: (009626265638359) ،من خلال هذا الاتصال، يمكنك التأكد إذا كان هناك أي قرار قضائي بحظر السفر أو أي إجراء قد يؤخر دخولك ،خطوة بسيطة تريح بالك وتجنبك الإحراج أو التوقيف عند الوصول" ، وفق الادارة .
-
أخبار متعلقة
-
إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق
-
الامن ينعى خالد الشخاترة
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصـحة - أسماء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء
-
6 لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب
-
أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات