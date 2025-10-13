الإثنين 2025-10-13 06:24 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

أرشيفية
 
الإثنين، 13-10-2025 05:21 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 60 قرشا للغرام، وفق للنقابة العامة للحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 83.6 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

 

Image1_1020251317209652967643.jpg 

 
 
